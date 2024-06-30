Травмированному пациенту спасли руку врачи Ишима

Врачи ишимской Областной больницы №4 оказали помощь пациенту с переломами обеих рук.45-летний житель Абатского района повредил их во время взрыва шины. С многочисленными переломами обеих верхних конечностей пациент был доставлен в ишимскую больницу. Для стабилизации переломов и сохранения рук больному провели четыре малоинвазивные операции, с минимальным риском послеоперационных осложнений. "Операции проводились через маленькие разрезы. Такая техника позволяет стабильно зафиксировать переломы, что в будущем будет способствовать быстрому восстановлению и активизации пациента", - отметил заведующий травматологическим отделением Парвинжон Азимов, который провел все четыре операции.

Этот случай еще раз подчеркивает важность соблюдения всех мер предосторожности и использования соответствующей защитной экипировки при выполнении тяжелых работ, особенно связанных с транспортировкой или ремонтом автомобилей. Травмы, полученные в результате подобных инцидентов, могут нанести серьезный ущерб здоровью и стать причиной длительного лечения и реабилитации, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).