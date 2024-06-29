Почему желтеют огурцы

По словам агрономов, если огурцы желтеют, причиной может стать жара. Температура воздуха в теплице, в жаркие дни, поднимается до 35 - 40 градусов, а температура почвы раскаляется еще выше (45 - 50 градусов). Корневая система у огурцов поверхностная и корешки сильно перегреваются, теряя способность впитывать питательные вещества из грунта, сообщает АиФ-Тюмень.

"Если огурцы пожелтели, мульчируем грунт вокруг них скошенной травой, отступая от стволика 10 см. Тем самым мы снижает температуру почвы и сохраняем влагу. Корневая система начинает работать, - пояснил агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена. - Огурцы - прожорливая культура и на первых этапах роста им необходимо азотное питание. А как только начинают формироваться плоды, возрастает бОльшая потребность в фосфоре и калии. Каждые 5-7 дней вносим с поливом или по листу фосфорно - калийное питание (Монофосфат калия 20 гр на 10 литров воды, полив под корень по влажному грунту). Тем более, что сейчас многие выращивают партенокарпические сорта с пучковым типом завязи (до 7 - 8 огурчиков в пазухе листа). Подкормки можно чередовать - один раз по листу, а второй раз под корень. Для того, чтобы питание лучше усваивалось можно сделать подкормки по листу Гуматом калия, из расчета 1 гр на 1 литр воды".