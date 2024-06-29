Кадры для высокотехнологичной медицины востребованы в Тюменской области

Перед выбором специализации для 240 студентов-третьекурсников Тюменского государственного медицинского университета в ОКБ №1 организовали дополнительные занятия учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля. Инициаторами программы стали сотрудники кафедры респираторной медицины ТГМУ, под руководством ее заведующего, к.м.н. торакального хирурга, главного врача ОКБ№1 Ивана Попова.

"Для студентов это отличный шанс получить полезную информацию от ведущих специалистов и увидеть уровень, к которому нужно стремиться. К тому же в ОКБ №1 активно развита программа наставничества. Наш главный врач И.Б. Попов справедливо считает, что в практическую медицину нужно входить как можно раньше - прикрепляться к учреждению, дежурить, выбрать себе наставника. Мы же, в свою очередь, имеем возможность присмотреть для себя будущих перспективных сотрудников", - рассказала и.о. заместителя главврача ОКБ №1 по медицинской части хирургического стационара, Лусине Арутюнян.

Перед студенами выступили сотрудники ОКБ №1, заведующие отделений, главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Тюменской области. Они рассказали о сегодняшнем уровне торакальной хирургии, о состоянии трансплантологической помощи в Тюменской области, о современных возможностях лабораторной лучевой диагностики, о новшествах рентгенхирургии, о мультидисциплинарной работе и, конечно же, о главных человеческих качествах, которыми должен обладать молодой специалист, чтобы стать достойным членом команды Первой областной больницы, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г.Тюмень).