Парад невест пройдет в Тобольске

В Тобольске в ближайшее время пройдет сразу несколько тематических свадебных мероприятий.
Сегодня, в День города, пройдет парад невест. Молодые жены вновь наденут свадебные платья и присоединятся к городскому шествию, которое начнется 29 июня в 15.30.
Кроме того, в Тобольске разрешат жениться в красивые даты июля. Городской ЗАГС отреагировал на пожелания молодоженов. Узаконить отношения можно в воскресенье, 7 июля, и в понедельник, 8 июля, — в День Семьи, любви и верности. Молодожены могут подать заявление в ЗАГСе или на госуслугах. В 2023 году в эту знаменательную дату прошло шесть регистраций брака и ни одного развода.
Напомним, что летом в Тобольске можно провести торжественную государственную (не театрализованную) регистрацию брака в популярных локациях. Для бракосочетания доступны Софийско-Успенский собор Тобольского кремля, дворец Наместника, Губернский музей, Базарная площадь, Александровский сад, Аптекарский сад, сад Ермака и др., сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru