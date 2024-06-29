Парад невест пройдет в Тобольске

В Тобольске в ближайшее время пройдет сразу несколько тематических свадебных мероприятий.

Сегодня, в День города, пройдет парад невест. Молодые жены вновь наденут свадебные платья и присоединятся к городскому шествию, которое начнется 29 июня в 15.30.

Кроме того, в Тобольске разрешат жениться в красивые даты июля. Городской ЗАГС отреагировал на пожелания молодоженов. Узаконить отношения можно в воскресенье, 7 июля, и в понедельник, 8 июля, — в День Семьи, любви и верности. Молодожены могут подать заявление в ЗАГСе или на госуслугах. В 2023 году в эту знаменательную дату прошло шесть регистраций брака и ни одного развода.

Напомним, что летом в Тобольске можно провести торжественную государственную (не театрализованную) регистрацию брака в популярных локациях. Для бракосочетания доступны Софийско-Успенский собор Тобольского кремля, дворец Наместника, Губернский музей, Базарная площадь, Александровский сад, Аптекарский сад, сад Ермака и др., сообщает Вслух.ру.