Акции семейной безопасности подготовили для тюменцев

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в Тюменской области акции семейной безопасности #СемьяСоблюдаемПДД. Летом этих мероприятий будет больше, они пройдут во дворах, на площадках у детских садов, на парковках торговых центров, а также на площадках проведения в муниципалитетах праздников, посвященных их образованию.
Автоинспекторы проводят флешмобы с участием детей и их родителей, совместные уроки и инструктажи по ПДД, фотосессии с тематическими аншлагами "Семья соблюдает ПДД", "Дети соблюдают ПДД", "Родители соблюдают ПДД". В ходе проведения акций среди их участников будут распространены более полутора тысяч световозвращателей, 40 тысяч памяток по безопасности дорожного движения, а также автомобильные ароматизаторы с призывом к дорожной безопасности".
Для родителей с детьми дошкольного возраста пройдут фото челленджи в социальных сетях "Везу ребенка правильно" и "Ребенок – главный пассажир". Планируется, что в них примут участие более пяти тысяч детей и их родителей.
В связи с трагической гибелью тюменского автоинспектора в Республике Дагестан при выполнении служебного долга, запланированное на 29 июня мероприятие #ДорогиБезДТП на площади у стадиона "Геолог" отменено, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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