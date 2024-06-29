Акции семейной безопасности подготовили для тюменцев

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в Тюменской области акции семейной безопасности #СемьяСоблюдаемПДД. Летом этих мероприятий будет больше, они пройдут во дворах, на площадках у детских садов, на парковках торговых центров, а также на площадках проведения в муниципалитетах праздников, посвященных их образованию.

Автоинспекторы проводят флешмобы с участием детей и их родителей, совместные уроки и инструктажи по ПДД, фотосессии с тематическими аншлагами "Семья соблюдает ПДД", "Дети соблюдают ПДД", "Родители соблюдают ПДД". В ходе проведения акций среди их участников будут распространены более полутора тысяч световозвращателей, 40 тысяч памяток по безопасности дорожного движения, а также автомобильные ароматизаторы с призывом к дорожной безопасности".

Для родителей с детьми дошкольного возраста пройдут фото челленджи в социальных сетях "Везу ребенка правильно" и "Ребенок – главный пассажир". Планируется, что в них примут участие более пяти тысяч детей и их родителей.

В связи с трагической гибелью тюменского автоинспектора в Республике Дагестан при выполнении служебного долга, запланированное на 29 июня мероприятие #ДорогиБезДТП на площади у стадиона "Геолог" отменено, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.