Любовь Лебедева в числе лучших сотрудников соцсферы Тюменской области

Департамент социального развития Тюменской области подвел итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 2024 года.

Победителями конкурса стали 15 специалистов, которые представят Тюменскую область на федеральном этапе. Среди них - руководитель службы сопровождения по месту жительства Комплексного центра соцобслуживания населения Вагайского района Любовь Лебедева, которая победила в номинации "Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской и труднодоступной местности".

На конкурс Любовь представила практику работы мобильной бригады в Вершинском сельском поселении Вагайского района (Заболотье), благодаря которой ежегодно около 280 человек из труднодоступных деревень получают социальную помощь. Среди них - пожилые люди, инвалиды, родители с детьми в трудной жизненной ситуации, участники СВО и их родные. Помимо этого, специалисты мобильной бригады под руководством Любови Михайловны проводят семейные гостиные для семей участников СВО, организуют диспансеризацию в рамках нацпроекта "Демография" для граждан старше 65 лет, проводят мероприятия в рамках Года семьи. В период паводка Любовь Михайловна принимала активное участие в работе выездных муниципальных бригад в населенных пунктах Вагайского района, в которых был введен режим ЧС.

"Для меня социальная работа - это возможность заботиться о людях и их благополучии, делать мир вокруг лучше", - делится Любовь Лебедева.

Региональный и федеральный этапы проходят на сайте Минтруда России в виде электронного голосования среди независимых экспертов. В электронном голосовании на региональном этапе приняли участие представители органов власти, Общественной палаты Тюменской области, Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области и общественных организаций. Всего на региональный этап поступило 48 конкурсных заявок по 15 номинациям.

Конкурс проводит ежегодно Минтруд России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. Цель его - выявить и поощрить успешных и эффективно осуществляющих свою профессиональную деятельность работников организаций социального обслуживания, а также непосредственно организации социального обслуживания.