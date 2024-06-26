В Тюмени назвали лучшие проекты по сохранению культурного достояния и развитию добровольчества

15:04 26 июня 2024
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Подведены итоги областных конкурсов "Волонтеры наследия" и "Мы лидеры" на лучшие проекты по сохранению культурного достояния и развитию добровольчества.

В конкурсах приняли участие 16 волонтерских центров из 12 муниципалитетов. Победителями признаны проекты "Том Сойер в гостях у Михаила Пришвина" Централизованной библиотечной системы Тюмени,  "Наличное окно" учреждения "Культура" Нижнетавдинского района,  "Сообщество волонтеров "ШкоDa" ишимского культурного центра,  "Добро через культуру" МАУК "Перспектива" Аромашевского района.

Проекты получат поддержку в 30 тысяч рублей на покупку расходных материалов для реставрации, творческих мероприятий.

Замдиректора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова:

 Каждый проект направлен на то, чтоб сделать нашу жизнь содержательней и качественней, сохранять культурный пласт для будущих поколений.

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