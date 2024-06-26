В Тюмени назвали лучшие проекты по сохранению культурного достояния и развитию добровольчества

Подведены итоги областных конкурсов "Волонтеры наследия" и "Мы лидеры" на лучшие проекты по сохранению культурного достояния и развитию добровольчества.
В конкурсах приняли участие 16 волонтерских центров из 12 муниципалитетов. Победителями признаны проекты "Том Сойер в гостях у Михаила Пришвина" Централизованной библиотечной системы Тюмени, "Наличное окно" учреждения "Культура" Нижнетавдинского района, "Сообщество волонтеров "ШкоDa" ишимского культурного центра, "Добро через культуру" МАУК "Перспектива" Аромашевского района.
Проекты получат поддержку в 30 тысяч рублей на покупку расходных материалов для реставрации, творческих мероприятий.
Замдиректора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова:
Каждый проект направлен на то, чтоб сделать нашу жизнь содержательней и качественней, сохранять культурный пласт для будущих поколений.
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