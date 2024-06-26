"АиФ" знакомит со спецпроектом о развитии науки "Россия – миру"

Мультиформатный интерактивный проект "Россия — миру" издательского дома "Аргументы и факты" в онлайн- и офлайн-экспозициях представляет ретроспективу развития российской и советской науки, а также знакомит с великими учёными и их достижениями, ставшими основой цивилизационного развития.

На сайте проекта "Россия — миру" представлены наиболее значимые достижения российской науки от Ломоносова до наших дней, а также истории 40 русских и советских учёных-первооткрывателей. Среди них математики, химики, физики, астрономы и атомщики, авиаконструкторы и создатели космических аппаратов, врачи и биологи, инженеры изобретатели, историки.

Гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков:

Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. "Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной". Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами „АиФ“ материалами, почувствуют в себе тягу к открытиям и захотят связать свою будущую жизнь с российской наукой.

Главный редактор "Аргументов и фактов в Западной Сибири" Сирень Бабаева отмечает, что Тюмень в числе 12 городов, где реализуется проект, и это особенно ценно:

Выставка знакомит с великими учёными и их достижениями, рассказывает о 40 учёных, которые сделали серьёзный вклад в мировую науку. Это математики, физики, химики, астрономы, атомщики, авиаконструкторы, врачи, инженеры, историки. Кстати, в зале "Наука" представлен и наш земляк Дмитрий Менделеев.

В контент проекта "Россия — миру" интегрированы 40 видеолекций журналиста "Аргументов и фактов", историка Константина Кудряшова. Доходчиво и оригинально он рассказывает о развитии науки в разных областях, а также о наших великих учёных. Как самостоятельный контент эти лекции будут доступны для просмотра на всех популярных платформах рунета.

Заведующий Историческим парком "Россия - Моя История" Олег Ульянов призвал всех, кто посетит выставку, задуматься в моменте, читая о том или ином ученом, как бы выглядел сейчас мир, если бы этого человека либо не существовало, либо он не сделал ключевого открытия за свою жизнь.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова обратила особое внимание на вклад ученых в развитие экономики. По ее словам, в послевоенные годы в регионе стала формироваться научная школа, на которой стоит современная тюменская наука.

В Тюмени выставка проработает до 21 июля в Историческом Парке "Россия — моя история", по адресу: ул. Орджоникидзе, 47. С мультиформатным интерактивным проектом "Россия — миру" можно ознакомиться здесь. Виртуальная выставка и материалы проекта доступны на сайте russia_to_the_world.aif.ru