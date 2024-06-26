В хакатоне тюменской Школы программирования победила команда москвичей

Четырехдневный онлайн-хакатон Школы программирования Тюменской области, в котором конкурсанты создавали нейросеть по определению корректности брендирования нацпроектов, завершился победой команды "Тачки" Дмитрия Куценко и Семёна Колчина из московского НИУ ВШЭ.

Ребятам удалось предложить самую эффективную нейросеть, которая справилась с выполнением задачи по выявлению корректного брендирования национальных проектов на изображении.

Ранее сообщалось, что в хакатоне участвуют 46 человек в составе 15 команд из ЯНАО, Тюменской области, Санкт-Петербурга, Челябинской и Курганской областей, Татарстана и Москвы, лучшие решения будут реализованы на федеральном уровне, а победитель получит 150 000 рублей в качестве приза.

Хакатоны Школы программирования — это возможность для ребят получить дополнительный практический опыт по применению своих знаний сферы ИТ. В этом году партнерами Хактона выступали АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Лаборатория цифровой трансформации", организатор мероприятия — департамент информатизации Тюменской области.

Тюменская Школа программирования доступна бесплатно для слушателей, которые закончили школу и проживают на юге Тюменской области. Курсы проводятся регулярно. Узнать подробнее о направлениях можно здесь.