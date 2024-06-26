Орденом Мужества награждены трое полицейских Заводоуковска

Фото из архива https://t.me/kuharuk_ruslan

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении двадцати полицейских, участвовавших в отражении террористической атаки в Махачкале 23 июня, в их числе погибший лейтенант Виталий Мезенцев, а также лейтенанты Дмитрий Росляков и Юрий Лучников.

Награды офицеры удостоены за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атак. "Слава Героям! Мы гордимся вами, ребята! Вы - настоящие сыны своего Отечества!", - написала в своем Telegram-канале глава Заводоуковкого городского округа Светлана Касенова.

Ранее глава муниципалитета сообщила, что в командировке в Дагестане один сотрудник заводоуковской полиции погиб, двое тяжело ранены.