Погибший в Дагестане сотрудник полиции из Тюменской области награжден орденом Мужества

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Лейтенант полиции Виталий Мезенцев, служивший в Госавтоинспекции Заводоуковска и погибший во время командировки при нападении боевиков в Дагестане, награжден орденом Мужества посмертно.

Указ о награждении двадцати сотрудников полиции 25 июня подписал президент РФ Владимир Путин. В документе указано, что к награде они представлены за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки.

Ранее сообщалось, что Виталий Мезенцев погиб 23 июня при выполнении поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической деятельности в Махачкале. У офицера осталось двое детей. Власти региона пообещали выплатить семье три миллиона рублей.

Виталий Мезенцев в органах внутренних дел служил с мая 2017 года, был инициативным, целеустремлённым и грамотным сотрудником, его отличали высокий профессионализм и ответственность за выполнение служебного долга.