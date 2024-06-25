Трудовая династия Петровых-Тархановых стала достоянием Тобольского ПАТП

В Тобольском пассажирском автотранспортном предприятии (ПАТП) гордятся своими трудовыми династиями, которые составляют основу коллектива и являются носителями традиций высокого профессионализма и ответственности.

Одна из самых заметных династий — семья Петровых — Тархановых, чей общий трудовой стаж более 180 лет. Глава династии, Валентина Петрова, отдала предприятию более 40 лет, большую часть из которых провела за рулем.

На предприятие Валентина Васильевна пришла девятнадцатилетней девушкой работать кондуктором. Затем прошла курсы, получила профессию водителя.

"Работала на "пазике", "газике". Водители-мужчины часто надо мной подшучивали: то колеса спустят, то провода на свечах перепутают, - вспоминает с улыбкой Валентина Васильевна. - Позже мне доверили "Волгу" ГАЗ-21. Я постоянно повышала квалификацию, классность и занималась автоспортом. В 19 лет на областных соревнованиях была единственной женщиной. Но несмотря ни на что, в личном зачете заняла второе место".

Коллеги и знакомые Валентины отмечают в ней скромность и дотошность. Руководители хвалили за отзывчивость и профессионализм. Имя Валентины Петровой занесено в Книгу почета Тобольского ПАТП, а за выдающиеся достижения она удостоена званий "Ударник коммунистического труда", "Водитель образцового обслуживания" и "Почетный автотранспортник".

Ее супруг, Александр Петров, Тобольскому ПАТП отдал 41 год. Он тоже имеет почетное звание "Ветеран труда" и награды за большой личный вклад за соблюдение безопасности на дорогах.

Родные братья Валентины Петровой, Михаил и Петр, также выбрали профессию водителя и связали свою жизнь с ПАТП. Традицию династии продолжает внучка - Мария, которая хоть и работает в бухгалтерии предприятия, но имеет профессиональные навыки водителя и участвует в конкурсах мастерства.

Семья Петровых-Тархановых являются активными общественниками и участниками различных спортивных соревнований. В свое время призы в лыжных гонках и настольном теннисе завоевывало старшее поколение. Внучка Мария принимает участие в забегах и марафонах.

Трудовая династия Петровых-Тархановых отличается не только внушительным общим стажем и преданностью профессии, но и высокой квалификацией и передачей опыта из поколения в поколение. Они являются опорой и примером для молодых сотрудников, поддерживают корпоративный дух и способствуют развитию предприятия.