Подростки из шести регионов УРФО проходят под Тюменью "Школу безопасности"

В детском центре "Ребячья республика" состоялось торжественное открытие межрегиональных соревнований "Школа безопасности". В них участвуют школьники 13-14 и 15-17 лет из областей Уральского федерального округа.

Поприветствовать ребят пришли Герой России Владимир Шарпатов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Владимир Закутаев, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин и директор регионального центра "Аванпост", спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

На состязаниях школьники продемонстрируют свои знания и умения в творческих и спортивных этапах. Победа в соревнованиях принесет лучшей команде право представлять наш округ на всероссийских стартах.

Участники уже посоревновались в комбинированной пожарной эстафете - надевали боевой комплект одежды пожарного, вязали двойные спасательные петли с надеванием на спасаемого, преодолевали препятствие в виде забора и тушили пожар. Следующим испытанием станут поисково-спасательные работы в лесу и комбинированное плавание в акватории озера.