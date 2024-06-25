Детям участников СВО на Ямале компенсируют затраты на отдых круглогодично

Ямальским детям участников спецоперации будут компенсировать отдых круглогодично. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение расширить эту меру поддержки после встречи с военнослужащими в Ноябрьске, где обсуждались актуальные вопросы, касающиеся оказания помощи бойцам и их семьям.

Так, получить компенсацию расходов за проезд можно за весь текущий год. Документы на выплаты принимают в органах соцзащиты по месту жительства лично или через сайт окружного департамента. Подать их необходимо до 25 февраля 2025 года. С начала 2023-го мерой поддержки воспользовались порядка 800 детей.

Всего на Ямале действуют около 55 региональных мер социальной поддержки. Они касаются не только самих бойцов, но и их родственников. Так, детям военнослужащих компенсируют стоимость обучения в вузах и колледжах, а также расходы по программе подготовки водителей на категорию "В". У ребят – первоочередное право на путевки в летние лагеря. Губернатор Дмитрий Артюхов встречается с участниками СВО. По результатам личных бесед с военнослужащими обновляется перечень мер соцподдержки.

К слову, в ЯНАО стартовал прием заявок на отдых в новом детском эколагере "Кедровый" на Алтае. В первую очередь будут принимать документы от льготников, в их числе – многодетные, малоимущие семьи, дети участников СВО, сироты и дети-инвалиды. Путевки юным северянам предоставят бесплатно, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО.