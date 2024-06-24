В чем разница между зубной пастой и зубным порошком

Стоматолог Илья Сомахин рассказал, чем лучше чистить зубы – зубной пастой или порошком. По его словам, средство для человека нужно подбирать индивидуально.

– Есть лечебно-профилактические зубные пасти и гигиенические. Я бы не советовал покупать средства с большим содержанием фтора, особенно детям, потому что при проглатывании они могут вызвать диарею. Впрочем, в большинстве качественных паст этого вещества почти нет, – отметил специалист.

Он пояснил, что зубные порошки не имеют такого разнообразия, как зубные пасты. Их основная функция заключается в очистке поверхности зуба, придании свежего дыхания. Также есть и отбеливающие средства, сообщает Мегатюмень.

– Польза заключается в использовании натуральных компонентов: глины, морской соли, минералов и так далее. Порошок хорошо отбеливает эмаль от сигарет, кофе, чая, играет роль в профилактике кариеса. Однако при частом использовании он может разрушить эмаль или травмировать мягкие ткани. Также его нельзя использовать людям с повышенной чувствительностью зубов, – пояснил стоматолог.