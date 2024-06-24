О борьбе с гусеницами в саду рассказала опытная дачница

Тюменцы продолжают наблюдать нашествие боярышниц. По словам экспертов, сами бабочки не опасны, так как они производят переопыление растений. А вот гусеницы, которые выйдут из яйцекладок боярышниц, – вполне. Дачница с 30-летним стажем Елена Назарова рассказала, как бороться с гусеницами на участках.

По словам тюменки, гусеницы боярышницы питаются листьями. Любимая зона обитания этих вредителей – плодовые культуры.

Существует множество методов, которые способны избавить грядки и участки от гусениц. Особенно эффективными являются химические и биологические. При обнаружении вредителей растения следует опрыскать инсектицидом. В их число входят Алиот, Алатар, Кинмикс, Энтобактерин, Битоксибациллин и другие, сообщает Тюменская область сегодня.

– Препарат Алиот оказывает максимально эффективное воздействие на вредителей. Он деструктивно сказывается на работе кишечника гусеницы и словно убивает ее изнутри, разрушая оболочку. После обработки спустя 2-4 часа вредители начинают гибнуть. Достаточно в 10 литров воды добавить 10 миллилитров инсектицида. Защитное действие длится около двух недель, – поделилась Елена Назарова.

Чтобы сделать раствор из Алатара, нужно 5 миллилитров средства растворить в 10-литровом ведре воды. Затем получившейся смесью в зависимости от размера растения необходимо полить куст или дерево. На каждое потребуется от 1 до 5 литров.

Кинмикс, по словам дачницы, надежный и действенный помощник в борьбе с множеством распространенных вредителей. Его рекомендовано использовать не только против боярышницы, но и тли, листовертки, колорадского жука, капустной моли и плодожорки. Эффект можно наблюдать уже через час после опрыскивания. Препарат убивает гусениц как при попадании на тело, так и через желудочно-кишечный тракт, парализуя насекомое.

– 2-3 миллилитра Кинмикса нужно развести в 10 литрах воды. Важно понимать: если вы не готовы тут же использовать раствор в огороде, лучше его не разводить. Опрыскивать стебли и листья следует сразу же, так как препарат потеряет свои свойства при длительном хранении. Проводить процедуру желательно до 09:00 или после 19:00. Это позволит избежать ожогов на растениях, – подчеркнула собеседница.