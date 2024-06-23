ГИБДД проведут для тюменцев масштабный праздник

Госавтоинспекция готовит сюрприз для тюменцев в преддверии Дня образования службы Госавтоинспекции МВД России.

29 июня на площади перед стадионом "Геолог" пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения #ДорогиБезДТП. Вертолет ЮТэйр Ми-8АМТ совершит демонстрационный полет над стадионом, а также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля. Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы. А еще на стадионе пройдет розыгрыш подарков, предоставленных партнерами мероприятия, сувениров с логотипом дорожной безопасности, детей угостят мороженым и квасом, для них организуют игры, эстафеты, шахматные матчи, будут работать аниматоры.

На стадионе пройдет товарищеский футбольный матч с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона.29 июня, на стадионе "Геолог". Выставки и мастер-классы начнут работу с 14 часов, в 15 часов состоятся выступления автоспортсменов по дрифту, в 16 часов планируется прилет вертолета и снижение над стадионом, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.