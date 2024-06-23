Почему на картофеле вновь появляются колорадские жуки

По словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елены Шадриной, у колорадского жука зимуют в почве взрослые особи. Так как этой зимой снега было очень много, жуки отлично перезимовали и когда земля прогрелась, вышли питаться и делать яйцекладки. Если на кустах жуки живые, а клубни перед посадкой были обработаны, значит препарат, которым работали - подделка или был неправильно приготовлен рабочий раствор.

При применении оригинальных препаратов жук, выползающий из почвы, сразу погибает.

"Еще один момент наблюдаем в этом году: клубни картофеля, не выкопанные случайно осенью, отлично перезимовали и уже взошли, на много опередив клубни, посаженные весной. Вот на таких всходах, не обработанных протравителем, тоже, в первую очередь, появятся жуки", - говорит агроном.

Жук появляется на самых ранних всходах картофеля. Чтобы защитить от вредителей овощи, сейчас можно провести сплошную обработку от любым разрешенным инсектицидом. Проводить ее нужно по листу. Сроки защитного действия у большинства препаратов по вегетации - 20 дней, сообщает АиФ-Тюмень.