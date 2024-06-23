Почему может появиться запах изо рта

Утром после чистки зубов запах изо рта должен проходить. Также быстро должен исчезать запах после еды с ярким ароматом (лук и чеснок): почистил зубы – все в порядке.

Если неприятный запах сохраняется, то речь идет о галитозе – и не всегда эта неприятность носит исключительно эстетический характер, поскольку это признак, который указывает, что в ротовой полости или в организме есть проблема.

О каких заболеваниях может говорить неприятный запах изо рта, рассказала заведующий стоматологическим отделением поликлиники №12 Олеся Шакирова.

1. Зубной налет и зубной камень – одна из основных причин неприятного запаха. На раннем этапе может помочь улучшение гигиены. Но если запах остается, то нужно обратиться к стоматологу за профессиональным уходом. А затем уже поддерживать чистоту зубов на должном уровне.

2. Кариес может быть причиной неприятного запаха из-за остатков пищи даже в небольших полостях, все это запускает процессы гниения, которые разрушают зубы и сопровождаются неприятным запахом.

3. Заболевание десен также может стать причиной запаха. Патологическое состояние или плохая гигиена приводят к отложениям на деснах, где размножаются бактерии. Это вызывает кровоточивость и плохой запах.

4. Коронки, которые посажены плохо, как и некачественное пломбирование, приводят к попаданию в них пищи. Она разлагается, становясь благоприятной почвой для бактерий, их разрушающая жизнедеятельность и дает неприятный аромат.

5. Снижение количества слюны, увеличение ее вязкости также способствует появлению запаха изо рта. Это следствие недостаточного омывания полости рта и размножения бактерий. Это может быть ситуативно в связи с обезвоживанием, либо, к примеру, из-за ОРВИ, когда мы дышим ртом и сухость увеличивается. Причиной может стать и сухость во рту, вызванная заболеваниями слюнных желез, сообщает Тюменская область сегодня.