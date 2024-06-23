У старинной мечети в Ембаево организовали "Цветущий сад"

Прогуляться по "Цветущему саду" с гортензиями на территории мечети им. Нигматуллы Хаджи можно в селе Ембаево Тюменского района.

"В прошлом году во время акции "Ночь музеев" мы организовали проект "Цветущий сад" и посадили вокруг мечети гортензии. Люди, которые не смогли поучаствовать в том году, приезжали к нам в этот раз примерно неделю назад и высадили 31 гортензию. А ежегодно вместе с молодежью, односельчанами садим бархатцы, петунии и другие цветы на наших клумбах. С рассадой нам помогают наши ембаевские предприниматели", — поделилась хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

Территорию архитектурного комплекса большой мечети им. Нигматуллы Хаджи облагораживают на протяжении последних нескольких лет. В 2022 году в рамках акции "От сада к саду" был создан Бухарский сад. В нем высадили около 60 хвойных деревьев — кедров, сосен и елей. Выбор не случаен. 140 лет назад, когда начиналось строительство комплекса, по просьбе купца I гильдии Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова селяне садили кедры, сосны, лиственницы. Часть этих деревьев сохранились до наших дней. С годами они, конечно, утрачиваются. По историческим фотографиям можно судить, что раньше деревьев было больше. Поэтому сотрудники музея вместе с односельчанами решили посадить новые, сообщает Тюменская линия.