Тюменские абитуриенты могут по целевому договору обучаться в вузе информационной безопасности

В департаменте информатизации Тюменской области объявили о потребности в заключении договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования в области информационной безопасности в 2024 году.

Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования направлен на удовлетворение потребности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления Тюменской области и подведомственных им организаций в квалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности.

Департамент выступает в качестве заказчика при заключении договора о целевом обучении, который предусматривает условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета.

По данным условиям можно пройти обучение по следующим образовательным программам высшего образования:

10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат).

10.05.01 Компьютерная безопасность (специалитет).

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет).

Предложения департамента о заключении договоров о целевом обучении размещены на платформе "Работа в России", раздел "Целевое обучение".

В соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2024 №555, гражданин, заключивший договор о целевом обучении, обязан освоить образовательную программу и в течение не менее 3 лет осуществлять трудовую деятельность согласно полученной квалификации.

Более подробная информация о заключении департаментом договоров о целевом обучении размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области