На хакатон тюменской Школы программирования записались ребята из 7 регионов

20 июня в 18:00 в онлайн-формате торжественно открыт межрегиональный Хакатон Школы программирования Тюменской области.

Для участия заявились 15 команд из 7 регионов страны, в том числе из ЯНАО, Тюменской области, Санкт-Петербурга, Челябинской и Курганской областей, Республики Татарстан и Москвы. Всего участие в Хакатоне примут 46 человек.

Хакатон продлится три дня, в течение которых участники должны будут разработать нейросеть, которая сможет определять корректность брендирования национальных проектов. Лучшие решения будут реализованы на федеральном уровне.

Победитель хакатона получит денежный приз — 150000 рублей

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: "Наш межрегиональный Хакатон Школы программирования этого сезона посвящен нейросетевым технологиям, базам данных и программированию на Python. Это те области знаний, которыми вы, уверен, владеете, чтобы предложить свое эффективное решение по оценке корректности брендирования объектов национальных проектов. Приятно видеть среди участников и ребят школьного возраста, которые уже готовы показать свои навыки на реальном кейсе. Всем желаю удачи и продуктивных дней!"

Партнерами Хакатона выступают АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Лаборатория цифровой трансформации". Организатор — Департамент информатизации Тюменской области.