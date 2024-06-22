Спецволонтеры "десантировались" на улицы Тюмени с мусорными мешками

Экологический десант: "Бабушки особого назначения" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" решили навести порядок в Тюмени - покрасить бордюры и справиться с мусором они планируют самостоятельно и еженедельно проводят уборку на улицах нашего города.

На этой неделе эковолонтеры вышли в очередной двор многоэтажного дома, где очистили от мусора детскую площадку. Видя, как неустанно трудятся активисты, и у молодежи проявилось желание принять активное участие в субботнике. Вскоре в ряд выстроились десятки мешков с мусором. Благодаря совместным стараниям еще одна территория стала чище и опрятнее.

Убрав мусор на природе хотя бы один раз, подрастающее поколение в будущем не будет мусорить и не позволит делать это другим. Воспитать ответственное экологическое поведение с малых лет - еще одна миссия наших супергероев.

"Субботник – это не только уборка территории, но и прекрасный способ поднятия общественного духа, повод вновь собраться и поделиться новостями. Я уверена, что личный вклад в заботу о природе доставляет каждому только положительные эмоции", – поделилась впечатлением волонтёр проекта Масхуда Давлетшина.

Позади остается большая проделанная работа, а впереди у экологического десанта глобальные планы: встречи с интересными людьми, много работы с окружающими о важности добрых поступков в нашей жизни и рейды для уборки территории прибрежных зон.

Напомним, проект "Бабушки особого назначения" является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области. Благодаря инициативе "серебряные" старшие обучились по 12 основным направлениям – это безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона и экологическая безопасность.

После познавательных курсов активисты 55+ научились избегать угрожающие ситуаций на улице и дома, защититься от телефонных мошенников, распознать лжесотрудников социальных служб. Полученные знания представители старшего поколения применяют на практике в собственной повседневной жизни, а также проявляют добровольческую активность в просвещении сверстников.

Еще не поздно присоединиться к дружной команде волонтеров модно по тел.: 8 (3452)30-39-59. Быть в курсе мероприятий от "серебряных" волонтеров и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" в социальной сети "ВКонтакте".