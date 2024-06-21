Школьники УрФО пройдут в Тюменской области школу безопасности

С 22 по 27 июня на территории детского лагеря "Ребячья республика" по адресу: Тюменский район, 39-й км Салаирского тракта, пройдут межрегиональные соревнования "Школа безопасности". Они соберут учащихся со всего Уральского федерального округа. Торжественное открытие состоится 23 июня в 10:00 на спортивном стадионе лагеря.
Состязания проводятся среди команд в составе юных спортсменов двух возрастных групп: 13-14 и 15-17 лет.
На протяжении шести дней 96 школьников будут демонстрировать свои навыки в спасательном деле. А победители представят наш округ на всероссийских стартах.
Участников ожидают творческие и спортивные этапы:
- "Визитные карточки команд".
- "Пожарная эстафета".
- "Полоса препятствий".
- "Проведение поисково-спасательных работ".
- "Маршрут выживания".
- "Спортивное ориентирование по местности" и многое другое.
Целью соревнований является пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также популяризация профессий пожарного и спасателя.
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