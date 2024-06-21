Школьники УрФО пройдут в Тюменской области школу безопасности

С 22 по 27 июня на территории детского лагеря "Ребячья республика" по адресу: Тюменский район, 39-й км Салаирского тракта, пройдут межрегиональные соревнования "Школа безопасности". Они соберут учащихся со всего Уральского федерального округа. Торжественное открытие состоится 23 июня в 10:00 на спортивном стадионе лагеря.

Состязания проводятся среди команд в составе юных спортсменов двух возрастных групп: 13-14 и 15-17 лет.

На протяжении шести дней 96 школьников будут демонстрировать свои навыки в спасательном деле. А победители представят наш округ на всероссийских стартах.

Участников ожидают творческие и спортивные этапы:

- "Визитные карточки команд".

- "Пожарная эстафета".

- "Полоса препятствий".

- "Проведение поисково-спасательных работ".

- "Маршрут выживания".

- "Спортивное ориентирование по местности" и многое другое.

Целью соревнований является пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также популяризация профессий пожарного и спасателя.