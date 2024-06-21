С участием электросамокатов в Тюменской области произошло 58 ДТП

С участием электросамокатов в Тюменской области в нынешнем прокатом сезоне выявлено уже 58 дорожно-транспортных происшествий, травмы в них получили 66 человек, в прошлом году эти показатели были выше: 64 ДТП и 70 раненных. Работа по профилактике таких нарушений ведется как со стороны ГАИ, так и со стороны кикшеринговых компаний профильных департаментов муниципалитетов, отметил во время пресс-конференции начальник областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

В Тюмени проводится большая работа по профилактике ДТП с участием самокатчиков. В тридцати самых людных местах движение на самокатах запрещено, еще на сотне территорий города введены так называемые медленные зоны. Следующий шаг - введение медленных зон на перекрестках дорог с интенсивным автодвижением, чтобы принудить самокатчиков спешиваться для перехода через дорогу, как того требуют правила дорожного движения.

По словам Миллера, несмотря на то, что с прошлого года электросамокаты признаны транспортными средствами и, соответственно, за нарушение ПДД полагается штраф, для многих этот факт до сих пор является большим откровением. Поэтому в этой части предстоит еще много работы. К тому же прокатные самокаты появились и в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Начальник ГАИ напомнил, что автоинспекторы вправе остановить нарушителя и составить протокол, подростки старше 16 лет также несут административную ответственность, за младших возрастом отвечают родители.

Миллер отметил, что кикшеринговые компании активно участвуют в профилактике нарушений, а злостных и недобросовестных пользователей просто блокируют. На данный момент в регионе около 1,8 тысячи заблокированных таким образом аккаунтов.