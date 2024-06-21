Тюменцы зажгут "огненные картины"

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, горожане почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Митинг и возложение цветов пройдут в 23:30 у мемориала возле музея Городская Дума.
После официальной церемонии участники выложат на асфальте надпись "Помним Тюмень" и изобразят торпедный катер "Комсомолец" из 1 418 свечей.
В память о погибших в ночном небе Тюмени загорятся "Лучи Победы".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru