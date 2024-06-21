Тюменцы зажгут "огненные картины"

10:42 21 июня 2024
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21 июня, накануне Дня памяти и скорби, горожане почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Митинг и возложение цветов пройдут в 23:30 у мемориала возле музея Городская Дума.

После официальной церемонии участники выложат на асфальте надпись "Помним Тюмень" и изобразят торпедный катер "Комсомолец" из 1 418 свечей.

В память о погибших в ночном небе Тюмени загорятся "Лучи Победы".

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