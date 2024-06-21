Тюменские общественники изучили работу Областного центра профилактики и реабилитации

18 июня состоялось второе в 2024 году заседание Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области. Оно прошло в выездном формате — члены совета посетили Областной центр профилактики и реабилитации, основными задачами которого являются профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и других асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни, а также социальная реабилитация взрослых и детей.

Директор центра Нариман Караисаев рассказал гостям о деятельности центра и провел для них экскурсию по жилым помещениям, производственным мастерским и спортивной инфраструктуре центра.

Так, в центре реализуется проект реабилитации и индивидуального сопровождения подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ "Ступени" и проект реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан "Феникс". В рамках обоих проектов курсы реабилитации длятся по три месяца, за 2023 год реабилитацию прошли 311 человек.

В центре помогают и родным, и близким реабилитантов — для этого в Тюмени и Тобольске действуют Службы семейного консультирования. Специалисты работают с семьями реабилитантов, их ближайшим окружением, в том числе в рамках организации "групп созависимых".

Как отметил Караисаев, чаще всего дети вовлекаются в употребление, если родители уделяют им мало внимания, с ними нарушена связь. "Самое ценное для нас, когда родители приезжают поблагодарить специалистов за работу и говорят, что дети вернулись домой совершенно другими, а некоторые впервые за долгое время посмотрели родителям в глаза", - поделился он.

Центр работает только со взрослыми и подростками, но с осени этого года стартует новый формат реабилитации родителей, которые будут проживать вместе с детьми. Также будет проведена федеральная стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями. Площадка начнет работу по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которую поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Восстановление семей, в которых дети оказались в государственных учреждениях по причине употребления родителями психоактивных веществ, – задача еще одного пилотного проекта, который курируется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет".

Подробно о проекте членам Общественного совета рассказала начальник отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Лариса Бадрызлова. Так, Лариса Александровна отметила, что с марта 2023 года на базе Дома ребенка (Тюмень) работает служба "Дети в семье". С использованием ресурсов межведомственного областного Банка данных семей и несовершеннолетних специалисты службы имеют возможность в онлайн-режиме отслеживать результативность мер, принимаемых органами системы профилактики в отношении каждого ребенка. По итогам этой работы возвращены в семьи уже более 50 детей, все они находятся на сопровождении.

Еще один действенный метод работы с родителями, поместившими детей в учреждение — межведомственные родительские собрания, которые проводятся с 2023 года. Каждое собрание посещают не менее 10 мам и пап. "Такие собрания помогают родителям осознать необходимость изменить свою жизнь, а принять такое решение им помогает то, что они видят реальную поддержку со стороны социальных служб", - поделилась Лариса Бадрызлова. Только после трех собраний на реабилитацию от алкогольной зависимости направлено 22 родителя, с родителями уже воссоединились почти 30 детей.

В пилотном проекте также участвует АНО "Центр социальной реабилитации "Тюменский". В центре уже сейчас родители, ранее употреблявшие психоактивные вещества, проходят реабилитацию вместе с детьми в рамках программы "Мамочка рядом". Подробно об этом проекте членам совета рассказала психолог центра "Тюменский" Юлия Кумышева. В настоящее время в центре вместе с 20 детьми проживают 11 родителей. Среди самых успешных примеров - устойчивая ремиссия уже в течение 9 месяцев. Юлия Юрьевна высказала искреннюю благодарность администрации Нижнетавдинского района, которая в рамках социального партнерства помогает проекту, в том числе в форме устройства детей в детские сады и школы.

В завершение заседания члены совета обсудили вопросы устройства в семьи детей с ментальными нарушениями. Подводя итоги, члены советы высоко оценили инфраструктуру Областного центра профилактики и реабилитации и отметили подход самих сотрудников центров реабилитации, насколько они болеют душой за каждого подопечного. "Все продумано до мелочей. Центр работает много лет и ему точно есть чем гордиться! И это очень здорово!" - подвела итоги председатель совета Наталья Ситова.