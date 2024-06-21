Депутаты Тюменской гордумы поздравили с юбилеем коллектив областной инфекционной клинической больницы

Депутаты Тюменской гордумы поздравили с юбилеем коллектив областной инфекционной клинической больницы

Областная инфекционная клиническая больница в этом году отмечает 75-летие со дня образования, торжество по случаю юбилея состоялось в музейном комплексе имени Ивана Словцова.

Выступающие спикеры неоднократно отметили высокий профессионализм сотрудников лечебного учреждения, подчеркнув их особенную роль в лечении и спасении пациентов во время пандемии. Именно тюменские медики одними из первых в России столкнулись с коронавирусом, одними из первых спасли пациента. Мобилизовав все силы и средства., они оперативно развернули более тысячи коек для коронавирусных больных. Всего за период пандемии с 2020 по 2022 год вылечили около тридцати тысяч жителей региона.

Самоотверженность, готовность к работе в любых условиях и трудовой подвиг свойственны всем сотрудникам тюменской "инфекционки", отметил в поздравлении и заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. От лица депутатского корпуса он поздравил коллектив Тюменской областной инфекционной клинической больницы с 75-летием со дня образования лечебного учреждения.

"Дорогие друзья, вы посвятили свою жизнь важнейшей миссии! Она очень сложная но очень благородная. Вы спасете людей, обличаете болезни. Огромное спасибо за ваш самоотверженный труд. Ваша профессия требует особенной самоотдачи, требует милосердия. Безусловно, каждый из вас является высококлассным профессионалом. Желаю каждому из вас, чтобы кроме очень важной и нужной работы вы все находили время и на ваши семьи, пусть в них царит благополучие и любовь, пусть каждый из вас с удовольствием идет на работу и с удовольствием - с работы", - обратился к участникам торжества Дмитрий Осипов.

За многолетний добросовестный труд, высокопрофессиональное мастерство благодарность Тюменской городской думы объявлена повару ОИКБ Екатерине Беллер, завсектором врачей-методистов Алле Суворовой, младшей медсестре по уходу за больными Анжеле Метелевой.