Участниками тюменского проекта "Zвезда Героя" станут около 200 детей

Школьники, отдыхающие в лагерях и оздоровительных центрах, 25 июня примут участие в военно-патриотических конкурсах и состязаниях, мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, играх, попробуют себя в стрельбе из пневматического оружия.

Эксперты проекта — участники СВО, представители МЧС, центра патриотического воспитания "Аванпост", детского морского центра "Алый парус", центра "Достойный Выбор".

В 2023 году проект "Zвезда Героя" получил поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области.