Участниками тюменского проекта "Zвезда Героя" станут около 200 детей

Школьники, отдыхающие в лагерях и оздоровительных центрах, 25 июня примут участие в военно-патриотических конкурсах и состязаниях, мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, играх, попробуют себя в стрельбе из пневматического оружия.
Эксперты проекта — участники СВО, представители МЧС, центра патриотического воспитания "Аванпост", детского морского центра "Алый парус", центра "Достойный Выбор".
В 2023 году проект "Zвезда Героя" получил поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru