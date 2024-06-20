Тюменский фанерный завод в честь своего 90-летия устроит праздник в центре города

Тюменский фанерный завод, который шесть лет назад вошел в состав лесопромышленной группы "Свеза", отмечает 90 лет со дня основания. В честь юбилея 22 июня предприятие проведет на набережной реки Туры, недалеко от моста Влюбленных, большой общегородской праздник с аниматорами, мастер-классами, выступлением кавергруппы и розыгрышем ценных призов, сообщили в пресс-службе компании.

С 12.00 до 17.00 на площадке будут звучать любимые композиции в исполнении группы Dance-Bro. Для юных гостей подготовлена увлекательная интерактивная программа с играми и головоломками от профессиональных аниматоров. А талантливые художники будут радовать всех желающих ярким аквагримом.

Гости праздника смогут пройти семейную эстафету от сибирских казаков, поучаствовать в мастер-классах по росписи деревянных спилов, значков, ложек и многого другого. Также между участниками мероприятия состоится розыгрыш призов, главным из которых станет смартфон.

Сергей Усс, и.о. директора комбината "Свеза" в Тюмени: