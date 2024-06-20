В Тюменском кадетском училище состоялся седьмой выпуск воспитанников

Тюменское президентское кадетское училище в этом году окончили 86 ребят, седьмой в истории учреждения выпуск состоялся на плацу 20 июня в присутствии учителей, воспитателей, других кадет, родителей выпускников и почетных гостей.

По сложившейся традиции, лучшим выпускникам с напутственными словами аттестаты вручают губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник училища Михаил Логинов.

Двадцать ребят из нынешнего выпуска окончили ТПКУ с медалью "За особые заслуги в учении" I степени и аттестатом с отличием. 4 кадета окончили училище с медалью "За особые заслуги в учении" II степени. Более 50 выпускников поступают в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

В нашей стране слово "кадет" — это синоним патриотизма и преданности Родине. Наше кадетское училище имеет пока небольшую историю. В прошлом году мы отметили десятилетие. За эти годы из стен училища вышли 577 кадетов. И сегодня вы пополните этот почетный список. Почти треть из выпускников — медалисты. Вы — гордость училища, своей семьи и Тюменской области.

На сегодня в Тюменском президентском кадетском училище обучаются 695 кадет со всех уголков России - от Мурманска до Махачкалы, от Калининграда до Курильских островов.