Тюменский аэропорт из-за тумана не принимает самолеты

07:07 20 июня 2024
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Аэропорт Рощино из-за густого тумана 20 июня не может обеспечить приём и отправку воздушных судов. В настоящее время шесть судов ушли на запасной аэродром, сообщает Уральская транспортная прокуратура. 

По данным онлайн-табло аэропорта, на время выхода новости на прилет задерживаются три рейса из Москвы (Шереметьево), а также рейсы из Минвод и Еревана - улучшения погоды они ожидают в Челябинске. Самолеты из Сочи и Санкт-Петербурга ушли на аэродром Екатеринбурга.

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