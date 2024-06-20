Тюменский аэропорт из-за тумана не принимает самолеты

Аэропорт Рощино из-за густого тумана 20 июня не может обеспечить приём и отправку воздушных судов. В настоящее время шесть судов ушли на запасной аэродром, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным онлайн-табло аэропорта, на время выхода новости на прилет задерживаются три рейса из Москвы (Шереметьево), а также рейсы из Минвод и Еревана - улучшения погоды они ожидают в Челябинске. Самолеты из Сочи и Санкт-Петербурга ушли на аэродром Екатеринбурга.