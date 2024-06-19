Тюменцев зовут на "Маяк"

В Тюмени на площади 400-летия города сегодня проходит профориентационный фестиваль "Маяк".

С 10.00 до 18.00 школьники в формате квеста проходят станции, выполняют задания и посещают мастер-классы. Родителей знакомят с образовательными учреждениями, где можно поступить на бюджет и с перспективными работодателями.

В честь юбилея Тюменской области, в конце мероприятия участники выстроятся в цифру "80".