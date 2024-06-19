Тюменские студенты получили 15 наград на Российской студвесне

В Ставрополе прошла церемония награждения Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций. Делегация Тюменской области завоевала 15 наград в 8 направлениях, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

В региональной копилке 5 наград первой степени, по 4 - второй и третьей степени, 2 спецприза.

Тюменскую область на "Российской студенческой весне" для профессиональных образовательных организаций представили 62 человека из 9 учебных заведений: Ишимского многопрофильного техникума, Колледжа искусств ТГИК, Тюменского медицинского колледжа, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, Тобольского многопрофильного техникума, Тобольского педагогического института (отделение СПО), Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

Илья Титов, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области:

Российская студвесна — это уникальная программа, которая уже более 30 лет поддерживает и развивает творческое самовыражение молодежи. Делегация Тюменской области достойно представила свой регион и вошла в число сильнейших. Наши ребята показали высокий уровень профессионализма, талант и креативность, что было оценено жюри.

Всего на Всероссийском фестивале от Тюменской области представили 21 концертный номер и 9 проектов в неконцертных направлениях.

В этом году участниками фестиваля стали 2 000 конкурсантов, прошедшие отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из 70 регионов России. На фестивале студенты представили более 1 000 конкурсных работ в более 50 номинациях по 10 творческим направлениям: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Медиа", "Видео" и "Арт".