Вальс выпускников пройдет на набережной 21 июня

Вальс на набережной реки Туры в Тюмени с 17.45 пройдет 21 июня, в этом году в танце закружатся выпускники учебных заведений не только Тюмени, но и Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов.

Ребята исполнят сразу шесть хореографических номеров. Среди них несколько вальсов и игровая "Шутиха". Впервые в истории масштабного события в подарок выпускникам ученики школ Тюмени представят танец в стиле хип-хоп. В завершение вечера родители и дети исполнят "Гимн семье".

В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюблённых до улицы Красина.