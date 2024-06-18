Тюменская область поделится опытом помощи бездомным людям с другими регионами России

В Тюмени проходит межрегиональная конференция "Дом, который построил ты. Специфика помощи людям, оставшимся без крова". Изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах РФ поручил Президент России Владимир Путин.

В двухдневной конференции участвуют около 200 человек. Это представители органов власти, руководители общественных организаций, органов социальной защиты населения, учреждений здравоохранения из разных регионов России, международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

В приветствии губернатор Александр Моор отметил, что регион готов делиться своими наработками:

Наш регион готов поделиться с вами профессиональными наработками. Особенность Тюменской области при оказании помощи любой категории граждан - это тесное межведомственное взаимодействие. Наши надежные помощники в этом сотрудничестве - представители негосударственного сектора. И вопросы оказания медицинской и социальной помощи бездомным - не исключение.