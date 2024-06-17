Мингалевы: "хранители традиций" из Тобольска

Династия Мингалевых из Тобольска — победители Всероссийского конкурса "Семья года – 2021". Тогда они стали лучшими в номинации "Семья – хранитель традиции". А все потому, что родители создали собственные обычаи, которые передали своим детям, а те, в свою очередь, бережно передадут своим.

Например, у них принято хранить первые лыжи каждого члена семьи. Ведь все в династии Мингалевых-Казанцевых — поклонники лыжных гонок и биатлона.

Помимо спортивной традиции, у тобольской семьи есть еще "экологическая" и "кулинарная".

Анатолий и Екатерина в честь рождения каждого внука садят кедр. Эти вечнозеленые деревья известны своим характерным ароматом и долговечностью.

- Еще мы очень любим лепить пельмени всей семьей. Особенно этому радуется наше младшее поколение. Все в муке, да и пельмени разного размера, зато все счастливые! - отметила Ольга.

И сам рецепт пельменей у Мингалевых — свой собственный, секретный. А самый главный ингредиент в нем — это любовь.

У основателей династии Анатолия Ивановича и Екатерины Александровны трое уже взрослых детей – Иван, Ольга, Александр и пятеро внуков.

Представители старшего поколения всю жизнь работали преподавателями физической культуры, судили соревнования. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на подведении итогов семейного конкурса 2021 года, Мингалевы внесли большой вклад в развитие в регионе лыжных гонок и биатлона.

Анатолий и Екатерина вырастили спортивных и трудолюбивых детей, а в прошлом году отпраздновали "золотую" свадьбу. Сыновья на профессиональном уровне выступали в биатлоне, а Александр — местная знаменитость, ведь он мастер спорта России международного класса. Сегодня бывший чемпион совместно со своей сестрой Ольгой тренируют молодежь в тобольской спортивной школе №1.

- Знать свою родословную — дело чести каждого. Составить летопись своей семьи и рода — занятие благородное, но требующее времени. Мы над этим с интересом потрудились. А еще мы — истинные поклонники спорта, не только лыж. Выступаем на различных фестивалях и соревнованиях местного и регионального уровня всей семьей. Мы гордимся родителями, которые, несмотря на возраст, продолжают посвящать себя спорту и своим внукам! - поделилась Ольга.



Одно из любимых выражений у Мингалевых: "Семья даёт вам корни, чтобы стать сильными". Они убеждены, что только родные люди могут поддерживать так, как никто другой.