Что делать, если листья помидоров начали желтеть

Опытная дачница Елена Назарова рассказала, почему желтеют и вянут листья томатов, а главное – что с этим делать.

Если у ваших томатов в теплице желтеют и сохнут листья, то это первый признак того, что вы что-то делаете не так. Как отметила тюменка, причин возникновения подобного недуга несколько, сообщает Тюменская область сегодня.

– Самая распространенная ошибка – нарушение режима полива. Чрезмерное и недостаточное увлажнение одинаково не рекомендованы для томата. Помидорам нужны редкие, но при этом обильные поливы. Впрочем, переусердствовать не стоит. Перелив чреват появлением грибных заболеваний, замедлением роста растений, ухудшением вкусовых качеств и растрескиванием, – пояснила Елена Назарова.

Она добавила, что в среднем за один полив кусту нужно около 2,5 литров воды. Увлажнять почву в теплице с томатами стоит не более 2-3 раз в неделю, в зависимости от погодных условий. Оптимальная влажность в теплице должна сохраняться на уровне не более 65%. Снижать ее можно с помощью проветривания и мульчирования.



Низкая температура воздуха – это проблема, которая, как правило, не возникает в теплицах. А вот на улице – вполне. Во время похолодания томаты могут получить переохлаждение.

– Несмотря на то, что помидоры – теплолюбивые растения, есть риск их перегрева. Температура в теплице не должна быть выше 30 градусов. Оптимальный режим: днем – 22 градуса, а ночью – 17-18 градусов. Снижать температуру можно, обливая каркас постройки снаружи холодной водой, а также проветривать парник, – поделилась дачница.