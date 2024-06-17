Тюменцы могут посетить школу актерского мастерства

До 30 июня можно подать заявку на театральную школу "Теплица" (18+). Регистрация участников проходит в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во Вконтакте.

"Теплица" — это бесплатная театральная школа для горожан в возрасте от 18 до 35 лет. Она пройдет с 2 по 28 июля. Образовательная программа поможет выявить и развить творческие способности, объединить людей и проявить себя. В теории и на практике участники познакомятся с пятью направлениями театра: документальным, музыкальным, пластическим, драматическим и кукольным; а также освоят основные театральные профессии.

Итогом школы станут читки, подготовленные по пьесам современных авторов. Куратором школы выступит Дмитрий Тарасов — арт-директор международного конкурса драматургии "Ремарка", сообщает КП-Тюмень.

— "Теплица" — уникальная возможность стать частью театрального сообщества. Причем в роли, удобной и комфортной для каждого: помощник режиссера, актер, художник по костюмам. Свой путь обучающиеся пройдут вместе с мастерами направлений, которые помогут раскрыть и развить творческий потенциал, — поделилась Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос".