В тюменском ЦУМе появился центр для привлечения туристов

Оценить изделия ручной работы и приобщиться к народному искусству, а также посетить центр Visit Tyumen и музей развития города можно летом. В тюменском ЦУМе сформировался своеобразный центр притяжения для туристов. - У нас уже сложилось многолетнее сотрудничество с представителями тюменских народных художественных промыслов и ремесел, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - По сути, создан туристический центр, когда на одной площадке ЦУМа собрались “Дом ремесел", "Гильдия мастеров", музей развития Тюмени и центр Visit Tyumen. Каждый из них дополняет друг друга. Уникальные, выполненные в единственном экземпляре изделия мастеров, сувениры, презентация путешествий по Тюменской области и история города. Кроме того, мы видим, как торговые павильоны местных умельцев зачастую превращаются в выставочные. Люди подходят, интересуются, как создаются произведения искусств.

Помимо постоянно действующих павильонов в ЦУМе в июне "Гильдия мастеров" начала проводить мастер-классы в школьных лагерях и непосредственно в мастерских. - Лето у нас обещает быть очень насыщенным на события. Мы видим, насколько искренен интерес к творчеству наших мастеров. Сейчас началось, надеюсь, плодотворное сотрудничество с "Движением первых". Не исключаю, что кто-то из ребят по-настоящему увлечется творчеством, - говорит руководитель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.