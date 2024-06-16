Как распрощаться с сорной травой на даче, рассказала специалист

Как избавиться от сорняков на грядках, рассказала опытная дачница Елена Назарова.



Проверенным способом избавления от сорняков тюменка считает мульчирование.

– Это покрытие почвы слоем органических или неорганических материалов. Слой мульчи мешает семенам ненужной травы получать нужное количество освещения для стремительного роста, – отметила спикер.

Могут помочь перегной, компост, кора, скошенная трава, сено, жухлые листья, скорлупа (от орехов или яиц - прим.ред). Впрочем, выбирать материал следует вдумчиво. К примеру, торф или кора способствуют повышению уровня кислотности почвы, что может негативно сказаться на некоторых растениях, сообщает Тюменская область сегодня.

Проверить компост на наличие сорных семян несложно – нужно пролить компост водой и сверху накрыть пленочкой. Если спустя некоторое время на куче появятся непрошенные всходы, то она, очевидно, засорена. Использовать такой материал точно не следует.

– Я предпочитаю использовать в качестве мульчи сено, скошенную траву и скорлупу. Проблем с таким материалом, как правило, не возникает, – поделилась Елена Назарова.

Стричь сорняки под корень

Совместные посадки овощей, трав и ягод избавляют дачников от целого ряда проблем. Например, отличное решение – сажать рядом кукурузу, бобовые и тыкву. Бахчевые крупной листвой создает тень, которая не дает агрессивному солнечному свету убить растения, и сдерживает рост сорной травы. А кукуруза, к слову, защищает тыкву от перегрева. Бобы – хорошие сидераты, которые обогащают почву азотом.

Растения, которые дачники выращивают для того, чтобы улучшить структуру почвы, обогатить ее азотом и снизить количество сорной травы, принято сеять весной и осенью. Существует огромное количество сидератов, всегда есть из чего выбрать. Но лучше остальных себя зарекомендовали кормовые бобы, посевной и полевой горох, клевер, рапс, рожь, пшеница, овес. Однако важно понимать, что для каждого типа почвы нужно подбирать свои сидераты, подчеркнула собеседница.