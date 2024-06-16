В День молодежи пройдет мероприятие #ДорогиБезДТП

29 июня дети и их родители смогут попробовать тюменский пломбир и популярные газированные напитки. На площади перед стадионом "Геолог" пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения #ДорогиБезДТП.

Тюменские автоспортсмены-дрифтеры организуют показательные выступления и проведут автограф-сессии. Для подростков будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснят и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.

Перед стадионом развернутся площадки игры в шахматы, ринг для гладиаторского боя, пройдет "Тотальный экзамен по ПДД" для детей и взрослых, будут представлены выставки военной и ретро-техники, а также современных автомобилей, автопартнер организует для детей праздник с аниматорами и детскими развлечениями, сообщает ГИБДД Тюменской области.