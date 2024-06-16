В отделениях Почты России появились зоны самообслуживания

Тюменцы могут сами подготовить письма и посылки к отправке. "Это позволит избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте", - отмечено в сообщении.

Планируется, что благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1-2 минут.

Почта, по словам первого заместителя генерального директора Почты России Максима Цыпина, отслеживает запросы клиентов.

"И сейчас один из важнейших векторов — технологичность, - подчеркнул он. - Внедрение зон самообслуживания упрощает процедуру отправки, экономит время, как посетителей, так и сотрудников отделений. В первую очередь новый формат появится в наиболее загруженных точках — впоследствии географическое покрытие проекта будет еще шире".



Зоны самообслуживания расположены в пяти почтовых отделениях Тюмени: 625002 (ул. Водников, 5), 625008 (ул. Рабочая, 5а), 625007 (ул. Мельникайте, 127а, корп.1), 625048 (ул. Механическая, 27), 625062 (ул. Федюнинского, 13). Еще две зоны самообслуживания действуют в почтовых отделениях 626157 (г. Тобольск, мкр 7, д. 5) и 625530 (п. Винзили, ул. Заводская, 13), сообщает Тюменская линия.