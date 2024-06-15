По динамике оборота общепита Тюменская область в лидерах

По данным Росстата, тюменцы стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны. Так, за январь-апрель 2024 года оборот общественного питания в регионе составил 13 млрд 659,9 млн рублей. С учетом последних данных по численности населения, средний чек на каждого превышает 2,1 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года оборот увеличился на 8,1%. Уровень динамики почти в два раза превышает общероссийский показатель (4,8%) и находится на третьем месте в Уральском федеральном округе.

В УрФО лидирует ХМАО-Югра (прирост на 12%), на втором месте — Свердловская область (11,3%). В Курганской области оборот увеличился на 7,8%, в Челябинской — на 7%. В минусе только ЯНАО, где зафиксировано снижение на 3,9%, сообщает Вслух.ру.