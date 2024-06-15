Капсулу времени в "День памяти и скорби" создадут в Тобольске

22 июня в 12:00 в Аптекарском саду установят капсулу времени. Жители Тобольска смогут принести памятные вещи, связанные с подвигами своих предков во время Великой Отечественной войны. Акция "Послание сквозь время" приурочена ко Дню памяти и скорби.

Тоболяки могут взять с собой рисунки, письма, флешки с видео-посланиями. Все предметы поместят в капсулу времени, рядом высадят дерево — символ памяти о предках и начала новой эпохи, а также установят информационную табличку. Капсулу откроют в годовщину 100-летия со дня Великой Отечественной войны, сообщает Мегатюмень.

Памятные вещи также можно принести в мультицентр "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) и оставить в специальном боксе до 21 июня. Чтобы принять участие в акции дистанционно — нужно внести свои воспоминания или послания в Яндекс.Форму. Ее можно найти в официальном сообществе во ВКонтакте Мультицентр "Моя территория" | Тобольск".