Больше тысячи школьников посетили бесплатно музеи

Больше тысячи школьников Тюменской области с начала года бесплатно посетили выставки, экскурсии, мероприятия и мастер-классы в музеях Тюменского музейно-просветительского объединения.

В составе организованных групп ребята познакомились с подлинными произведениями выдающихся отечественных художников, увидели коллекцию западноевропейского искусства XVI – начала XX века, познакомились с творчеством известного писателя, краеведа и педагога Михаила Пришвина. А также попробовали свои силы в освоении сибирского ковроткачества, поработали с глиной на гончарном круге, приняли участие в театрализованном представлении и музыкальном вечере.

Цикл мероприятий, направленных на знакомство с историей и культурой страны, а также эстетическое и художественное развитие детей, ТМПО проводит в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников".