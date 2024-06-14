Больше тысячи школьников посетили бесплатно музеи

14:04 14 июня 2024
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Больше тысячи школьников Тюменской области с начала года бесплатно посетили выставки, экскурсии, мероприятия и мастер-классы в музеях Тюменского музейно-просветительского объединения.

В составе организованных групп ребята познакомились с подлинными произведениями выдающихся отечественных художников, увидели коллекцию западноевропейского искусства XVI – начала XX века, познакомились с творчеством известного писателя, краеведа и педагога Михаила Пришвина. А также попробовали свои силы в освоении сибирского ковроткачества, поработали с глиной на гончарном круге, приняли участие в театрализованном представлении и музыкальном вечере.

Цикл мероприятий, направленных на знакомство с историей и культурой страны, а также эстетическое и художественное развитие детей, ТМПО проводит в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников".

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