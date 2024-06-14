Курсанты ТВВИКУ на пароме отправятся по местам сражений дружины Ермака

Курсанты ТВВИКУ совершат военно-патриотический марш со сплавом на пароме по местам сражений дружины Ермака в честь 67-й годовщины со дня образования Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерный войск Прошлякова.

Курсанты преодолеют путь от Тюмени до Тобольска по рекам Тура, Тобол, Иртыш. В общей сложности 440 км по воде и 246 по дороге. Старт — 17 июня. Возвращение в областную столицу запланировано на 21 июня. Учащихся будут сопровождать профессиональные военные.

В населенных пунктах по маршруту запланированы возложение цветов и гирлянд к мемориалам воинам, погибшим при защите Отечества, выставки военной экипировки и вооружения.