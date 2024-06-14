Зыряновы пополняют летопись спортивных побед Армизонского района

Одна из самых спортивных семей Армизонского района - это Зыряновы. Переехали они сюда 10 лет назад. И сразу стали родными для односельчан. Здесь их любят и уважают.

Оставить свое постоянное место жительство, работу и родных в Казахстане было не тяжело. Елена и Евгений объясняют это тем, что для них открылись новые возможности в профессиональной сфере и удобное место жительства.

Вроде бы ничего особенного в этой истории нет. Мало ли кто куда переезжает? Но Зыряновым повезло: они стали участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Армизонский район выбрали неслучайно. В соседнем районе у Елены жил дедушка, да и до Казахстана, где остались родственники, ехать недалеко - 2 часа на машине.

"В России для меня все стало родным. Я ощущала и волнение, и радость от того, что теперь я полноценный гражданин этой большой страны, а Армизонский район стал моим домом. Мне очень нравится этот озёрный край, мы его полюбили всем сердцем", - призналась Елена.

Молодая пара скоро отметит свою оловянную свадьбу. Евгений и Елена воспитывают двух сыновей - Максима и Артема. Примечательно, что первенец родился 8 июля - в День семьи, любви и верности.

Ни одно районное семейное мероприятие не обходится без Зыряновых, причем участвуют в них в полном составе. Они - активные победители и призеры местных соревнований, эстафет, мероприятий. В этом году в своем селе они стали первыми в состязаниях "Папа, мама, я - спортивная семья", а на региональном этапе - седьмыми. Стоит отметить, что Зыряновы являются активными членами "Семейного клуба Армизонского района".

"В Казахстане я и мой муж также занимались разными видами спорта как любители - легкой атлетикой, метанием снарядов, волейболом, баскетболом. Самое интересное, что Максим и Артем с детсадовского возраста любят легкую атлетику. Младший сын уже успел занять второе место в местных стартах от своего детского сада. Старший тоже участвует в различных соревнованиях, где занимает первые и вторые строчки", - поделилась Елена.

Глава семейства недавно получил золотой знак отличия комплекса ГТО, а 7-летний Максим - серебряный. Елена тоже мечтает о золотом знаке и сейчас активно готовится к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Зыряновы счастливы, что их династия "пустила корни" в Армизонском районе. Они уверены, что своими семейными достижениями и результатами пополнят летопись спортивных побед новой малой Родины.