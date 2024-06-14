Лучшего тракториста-машиниста области определят в Заводоуковске

Сегодня на территории округа проходит областной конкурс профессионального мастерства "Лучший тракторист-машинист 2024".

Более 30 участников из сельскохозяйственных предприятий районов Тюменской области собрались на площадке конкурса в поселке Центральном. Данный конкурс в регионе проходит девятый раз, на заводоуковской земле участники встречаются второй раз.

Конкурсантов ждут испытания в теоретической и практической части. Лучшие трактористы региона покажут мастерство вождения и вспашки.