Лучшего тракториста-машиниста области определят в Заводоуковске

Сегодня на территории округа проходит областной конкурс профессионального мастерства "Лучший тракторист-машинист 2024".
Более 30 участников из сельскохозяйственных предприятий районов Тюменской области собрались на площадке конкурса в поселке Центральном. Данный конкурс в регионе проходит девятый раз, на заводоуковской земле участники встречаются второй раз.
Конкурсантов ждут испытания в теоретической и практической части. Лучшие трактористы региона покажут мастерство вождения и вспашки.
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