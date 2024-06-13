Детской одеждой и игрушками можно обменяться в двух экодомах Тюмени

Весь июнь в тюменских экодомах "Кристалл" и "Сити Молл" проходит тематический детский своп – бесплатный обмен вещами в хорошем состоянии. Например, в этот раз можно взять или отдать детскую одежду и игрушки.

"Просветительский проект "Экодом" много внимания уделяет работе с подрастающим поколением, дети - наши постоянные гости. Для них на площадках проводится много мероприятий, юные посетители вдумчиво воспринимают информацию и ответственно подходят к любым, даже самым малозначительным, делам и активностям. Они открыты новому и быстрее приобщаются к полезным привычкам, заряжая своим примером и окружающих. Кроме того, нам неоднократно поступал запрос на проведение именно детского обмена вещами, поэтому мы решили посвятить этому мероприятию весь июнь", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Тематический своп стартовал 1 июня. До конца месяца на обмен можно принести только целые и чистые вещи, с рабочей фурнитурой, пригодные для дальнейшей носки и использования, а также игрушки в хорошем состоянии, которые можно мыть. Мягкие игрушки, нижнее бельё, обувь не принимаются.

Акция продлится до 29 июня. Невостребованные вещи, оставшиеся после окончания свопа, будут переданы по запросу в благотворительные организации.

В компании напоминают, что во всех экодомах Тюмени, Тобольска и Ишима постоянно работают книгообменники, в которые без ограничения сроков можно приносить художественную или образовательную литературу для детей и взрослых. Этот обмен работает всё по тому же экоосознанному принципу – взять или отдать книгу можно бесплатно, издания должны быть в хорошем состоянии.